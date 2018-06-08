В Украине открыли газовое месторождение

В Харьковской области открыто месторождение газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укргаздобыча".

"На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, - более двух миллиардов кубометров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания вела геологоразведочные работы по поиску углеводородов в этой местности около полутора лет.

В сентябре 2015 года украинские геологи открыли газовое месторождение в Великоберезнянском районе Закарпатской области. По данным предварительной оценки специалистов УкрНИИгаз перспективные ресурсы этого месторождения составили 2,4 млрд кубометров.