Бывший глава СБ Януковича рассказал о планах радикалов сжечь заживо экс-президента

Бывший руководитель службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Владимир Павленко на заседании Оболонского райсуда в Киеве по делу о госизмене заявил, что радикалы в 2014 году в Харькове планировали заживо сжечь Януковича.

"Мне от сотрудников СБУ поступила информация, что в Харьков прибыли радикалы", - цитирует РИА Новости заявление Павленко.

По словам Павленко, покушение планировалось в феврале 2014 года в ходе визита Януковича в Харьков на съезд "Партии регионов". Павленко утверждает, что было две группы исполнителей из представителей партии "Свобода" и их сторатников.

"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия (...), то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", - сказал Павленко, добавив, визит был отменен.

Ранее Народный артист Украины Иво Бобул заявил, что бывший глава украинского государства Виктор Янукович был "хорошим человеком", однако он должен был остаться на своем посту, что "довести все до конца".

"Просто в свое время я поддержал Януковича, потому что знал его лично, знал его семью. Он был очень хороший человек. Поверьте мне. Тогда, когда не был еще даже премьером. Я имел честь играть на свадьбе его младшего сына, я с ним познакомился там. Видел, что человек хозяйственный", - сказал артист