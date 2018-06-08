Россия впервые испытала ракеты "воздух-воздух" в небе над Крымом

Самолеты Воздушно-космических сил России впервые запустили в аннексированном Крыму ракеты класса "воздух-воздух".

Об этом сообщил прокремлевский телеканал "Звезда".

Отмечается, что в ходе учений на полигоне Опук, были задействованы штурмовики Су-25, истребители Су-27 и Су-30М2, вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 Сакской бригады морской авиации перехватил в Черном море малый ракетный корабль ВМФ России. По информации местных СМИ, перехват произошел 2 июня вблизи острова Змеиный. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы.

"С помощью бортового радиолокатора корабль противника был обнаружен, после чего Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море (...)самолет проконтролировал бегство россиянина, сделав несколько проходов вблизи корабля на малой высоте, а затем вернулся на базу в Кульбакино.", - пишет "Думская".