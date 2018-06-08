Националисты объяснили, почему зачистили лагерь ромов в Киеве

В лагере ромов в Киеве, который накануне уничтожили представители "Национальных дружин", был высокий уровень преступности.

Об этом рассказали участники зачистки стихийного поселения в Голосеевском районе столицы. Представители "Национальных дружин", которые вчера уничтожили лагерь – решили убрать на месте погрома.

Представители националистических организаций уверяют, что в районе, вокруг лагеря, где жили ромы, был высокий уровень преступности и что люди, которые жили в лагере, очень вредили окружающей среде.

"К нам было много обращений от местных жителей. Вчера представители нашей организации, вместе с правоохранителями прибыли к ромам и договорились, что они в течение 24 часов покинут лагерь. Они покинули его раньше, и мы начали убирать, еще вчера вечером", – рассказал представитель националистической организации, сообщает "Канал 24".

Напомним, ранее в полиции пообещали жестко реагировать на притеснение ромов.