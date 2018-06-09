Данилюк рассказал о своем разговоре с Порошенко накануне увольнения: видео

Уволенный с должности министра финансов Александр Данилюк сознался, что перед голосованием за лишение его полномочий общался с президентом Петром Порошенко.

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой, и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019, ведь это избирательный год" – цитирует экс-министра Громадське.

Данилюк добавил, что предлагал премьеру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня.

Бывший глава Минфина отметил, что вся его команда солидарно уходит из министерства.

Напомним, в Международном валютном фонде подчеркнули важность для Украины сохранить ведущую роль Министерства финансов в формировании фискальной политики в связи с отставкой главы ведомства Александра Данилюка.