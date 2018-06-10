Дожди с грозами. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало недели

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник, 11 июня, температура воздуха днем может достигнуть 27 градусов со знаком плюс.

В столице во вторник и среду, 12-13 числа, ожидаются слабые дожди с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник осадков не будет, днем температура составит +25… +27 градусов, а ночью — +12… +14.

Во вторник днем возможен дождь, температура — 24… 26 градусов со знаком плюс, а ночью — +11… +13.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.