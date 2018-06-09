Отец Мураева в соцсети прославляет Россию и восхищается Путиным: фото

Владимир Мураев, отец скандального внефракционного народного депутата Евгения Мураева, на своей странице в запрещенной российской социальной сети Одноклассники активно публикует сообщения о своей чрезмерной симпатии к России и ее президенту Владимиру Путину.

На своей личной странице в Одноклассниках Мураев-старший называет Путина "лучшим президентом в истории", а также восхваляет пророссийских боевиков, бесчинствующих в Донецкой и Луганской областях.

По перепостам Владимира Мураева понятно, что он является активным читателем групп "Антимайдан", "Новороссия", "Крым-Россия" и прочих, которые подрывают суверенитет Украины в сегменте соцсетей.

Напомним, в четверг, 7 июня, в эфире телеканала NewsOne Мураев выразил мнение, что ситуацию вокруг Сенцова можно воспринимать по-разному. По его словам, так как Сенцов готовил поджоги и взрыв, часть населения считает его террористом, а другие за это считают его героем.

Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела против Мураева по обвинению в государственной измене, а ресурс "Миротворец" добавил политика в свою базу.