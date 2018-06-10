Погода в Украине 10 июня: на дождь могут рассчитывать не все

Погода в Украине 10 июня на большей части Украины останется сухой и даже жаркой, заверяет Укргидрометцентр.

А синоптик Наталья Диденко уточнила, что на дождь могут рассчитывать жители южных и западных регионов.

"Грозовые дожди пройдут местами в южной части Украины и на Западе. Большинство областей – в сухой погоде. Температура воздуха понизится до +22-26 градусов, на востоке до +19-23 градусов", – написала Диденко на своей странице в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха 10 июня вырастет:

на западе она составит от +26 градусов до +30 градусов,

она составит от +26 градусов до +30 градусов, в центре – от +24 градусов до +27 градусов,

– от +24 градусов до +27 градусов, на севере – от +22 градусов до +36 градусов,

– от +22 градусов до +36 градусов, на юге – от +27 градусов до +31 градусов,

– от +27 градусов до +31 градусов, на востоке – от +19 градусов до +24 градусов.

Скорость ветра в Украине в среднем будет достигать 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье в городах Украины:

Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на начало недели. В столице 11 июня не ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь-2018 в Украине. В первый месяц лета температура воздуха по сравнению с маем вырастет на 3-4 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.