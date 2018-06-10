"Ненавидят Украину" Генерал СБУ резко высказался по поводу жителей Донбасса и Крыма

Возвращение Украине оккупированных районов Донбасса и аннексированного Россией полуострова Крым в ближайшем будущем не представляется возможным из-за пророссийских настроений местных жителей.

С таким мнением выступил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

"Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время – это 5-10-15 лет. Люди говорят про "хорватский сценарий", но у нас совсем другая ситуация. У нас Россия под боком с одной стороны, Евросоюз с другой", − цитирует генерала портал "Обозреватель".

"У нас конфликт между нашими людьми на Донбассе на фоне оккупации Россией, хотя и говорят, что там 60% хотят вернуться в Украину. Есть и другие данные, и они ближе к реальности – 80% не хотят в Украину, как бы мне не жаль это говорить. Я мог бы сказать, что "они все патриоты, их ущемляют", но они почти все получили российские паспорта", -считает генерал.

Кроме того, он подчеркнул, что в Крыму "ненавидят Украину", а украинские паспорта держат ради того, "чтобы приехать в Украину, получить загранпаспорт и по безвизу летать за границу".

"Надо говорить правду, а не смешить людей, что "весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину". Мы же знаем реальную ситуацию - даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в "серой зоне" и дальше, больше смотрят в сторону России", − резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков предложил запрет для жителей Донбасса на участие в выборах после освобождения.