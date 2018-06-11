"Сепарский курятник". Волонтер показал цель украинских воинов на Светлодарской дуге, фото

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе на Светлодарской дуге "сепарский курятник" является одной из целей украинских воинов.

Объект "ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Ред.) в гости не прилетит", написал активист на своей странице в Facebook.

"Сепарский курятник на Светлодарской дуге…", — написал волонтер и опубликовал фото позиции противника.

Ранее Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое Луганской области (находится на Светлодарской дуге) бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.