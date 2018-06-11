Климкин рассказал, как будут устанавливать мир на Донбассе

Украина будет добиваться наступления мира в Донбассе с помощью миссии ОБСЕ и миротворцев ООН.

Соответствующее сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter в понедельник, 11 июня, опубликовал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин.

"Все СМИ говорят о Сингапуре (во вторник,12 июня, именно там пройдет встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына — "Главред"), а нам свое делать − реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, — это путь к миру", — написал министр.

"Сегодня в оккупированном Донбассе украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Мы должны туда вернуться", —отметил он в одном из последующих постов

Напомним, ранее Климкин возмутился поездкой футболистов с Закарпатья на чемпионат непризнанных территорий.