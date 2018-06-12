"Помогите себе сами". На Киевщине пытались открыть фан-зону для просмотра матчей ЧМ-2018 в России

В городе Ирпень, что на Киевщине, оборудовали специальную нелегальную фан-зону для просмотра грядущего мирового футбольного первенства, которое пройдет в России.

Как сообщает портал "LIGA.net", у одного из городских торгово-развлекательных центров были установлены крупные тенты и экран (2 на 2,5 метра).

По словам чиновников из горадминистрации Ирпеня, они никакого отношения к обустройству пространства для болельщиков не имеют.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Рады не проголосовали за запрет показа ЧМ-2018.