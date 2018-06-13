Самые опасные места для купания в Украине показали на Google-картах

13 июня 2018, 03:57

Качество воды на отмеченных пляжах не соответствует стандарту на микробное загрязнение.

Минздрав Украины при помощи Google Maps подготовил карту наиболее небезопасных мест для купания в Украине.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья ведомства в Facebook.

Отмечается, что качество воды на отмеченных пляжах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки):

Киев и область

  • Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"
  • Киев, Муниципальный пляж "Вербный", оз. Вербное
  • Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
  • Вышгород, оз. "Бегемотик-2"
  • Вышгород, ул. Набережная, озеро
  • Васильков, Рекреационная зона, р. Стугна
  • пгт. Иванков, Рекреационная зона р. Тетерев

Западная Украина

  • Луцк, Центральный пляж, р. Стир
  • Луцк, пляж "Теремной", г. Сапалаевка
  • Ковель, рекреационная зона, p. Турия водохранилище
  • Ковель, городской пляж
  • с. Соловичи, оз. Велище
  • Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд
  • Черновцы, Городской пляж, р. Прут
  • Ковель, рекреационная зона, p. Турия, водохранилище
  • Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица
  • Мукачево, Парк Победы, р. Латорица
  • Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица

Центральная Украина

  • Винница, пляж "Химик"
  • Винница, пляж "Гонты"
  • Винница, пляж Центральный
  • Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"
  • Коростень, рекреационная зона, вул. Древлянська
  • г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"
  • пгт. Куйбышево, рекреационная зона, p. Уборть
  • с. Пидлубы, р. Уборть
  • Кропивницкий, городской сад
  • Кировоградская обл, Обозновское водохранилище
  • с. Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р. Путиловка
  • с. Обарив, Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест"
  • с. Кустин, Ровенский р-н, пляж КЗ ДСОК "Электроник-Ровно", р. Горынь
  • Ровно, оз. Басив Угол, городской пляж
  • Черкассы, Пляж "Митницкий"
  • Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла
  • Горишние Плавни, залив Барбара
  • г. Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, p. Дохно
  • с. Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно

Юго-Восточная Украина

  • г. Новомосковск, Детский пляж
  • Северодонецк, городской парк, озеро Парковое
  • Северодонецк, городской пляж, оз. Чистое
  • пгт. Сиротине, Луганская область озеро Кривенькое
  • Черноморск, городской пляж
  • Черноморск, пляж бо Дружба
  • Черноморск, бо Сокол
  • пгт. Затока, Рекреационная зона пгт. Затока, Центральный район
  • Южный Санаторий-профилакторий "Портовик"
  • Запорожье, Общественный пляж "Центральный"
  • Запорожье, Общественный пляж "Правый берег"
  • Кременная, зона рекреации, р.Красная
  • Балаклея, детский пляж, р. Балаклейка
  • Балаклея, городской пляж, р. Ляхивка

Ранее сообщалось, что в Киеве полностью готово к эксплуатации 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. "В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Украина пляжи купальный сезон
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