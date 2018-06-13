Самые опасные места для купания в Украине показали на Google-картах

Качество воды на отмеченных пляжах не соответствует стандарту на микробное загрязнение.
Минздрав Украины при помощи Google Maps подготовил карту наиболее небезопасных мест для купания в Украине.
Минздрав Украины при помощи Google Maps подготовил карту наиболее небезопасных мест для купания в Украине.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья ведомства в Facebook.
Отмечается, что качество воды на отмеченных пляжах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки):
Киев и область
- Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"
- Киев, Муниципальный пляж "Вербный", оз. Вербное
- Вышгород, оз. "Бегемотик-1"
- Вышгород, оз. "Бегемотик-2"
- Вышгород, ул. Набережная, озеро
- Васильков, Рекреационная зона, р. Стугна
- пгт. Иванков, Рекреационная зона р. Тетерев
Западная Украина
- Луцк, Центральный пляж, р. Стир
- Луцк, пляж "Теремной", г. Сапалаевка
- Ковель, рекреационная зона, p. Турия водохранилище
- Ковель, городской пляж
- с. Соловичи, оз. Велище
- Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд
- Черновцы, Городской пляж, р. Прут
- Ковель, рекреационная зона, p. Турия, водохранилище
- Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица
- Мукачево, Парк Победы, р. Латорица
- Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица
Центральная Украина
- Винница, пляж "Химик"
- Винница, пляж "Гонты"
- Винница, пляж Центральный
- Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"
- Коростень, рекреационная зона, вул. Древлянська
- г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"
- пгт. Куйбышево, рекреационная зона, p. Уборть
- с. Пидлубы, р. Уборть
- Кропивницкий, городской сад
- Кировоградская обл, Обозновское водохранилище
- с. Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р. Путиловка
- с. Обарив, Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест"
- с. Кустин, Ровенский р-н, пляж КЗ ДСОК "Электроник-Ровно", р. Горынь
- Ровно, оз. Басив Угол, городской пляж
- Черкассы, Пляж "Митницкий"
- Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла
- Горишние Плавни, залив Барбара
- г. Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, p. Дохно
- с. Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно
Юго-Восточная Украина
- г. Новомосковск, Детский пляж
- Северодонецк, городской парк, озеро Парковое
- Северодонецк, городской пляж, оз. Чистое
- пгт. Сиротине, Луганская область озеро Кривенькое
- Черноморск, городской пляж
- Черноморск, пляж бо Дружба
- Черноморск, бо Сокол
- пгт. Затока, Рекреационная зона пгт. Затока, Центральный район
- Южный Санаторий-профилакторий "Портовик"
- Запорожье, Общественный пляж "Центральный"
- Запорожье, Общественный пляж "Правый берег"
- Кременная, зона рекреации, р.Красная
- Балаклея, детский пляж, р. Балаклейка
- Балаклея, городской пляж, р. Ляхивка
Ранее сообщалось, что в Киеве полностью готово к эксплуатации 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. "В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.