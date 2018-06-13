Самые опасные места для купания в Украине показали на Google-картах

Минздрав Украины при помощи Google Maps подготовил карту наиболее небезопасных мест для купания в Украине.



Об этом сообщил Центр общественного здоровья ведомства в Facebook.

Отмечается, что качество воды на отмеченных пляжах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки):

Киев и область

Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"

Киев, Муниципальный пляж "Вербный", оз. Вербное

Вышгород, оз. "Бегемотик-1"

Вышгород, оз. "Бегемотик-2"

Вышгород, ул. Набережная, озеро

Васильков, Рекреационная зона, р. Стугна

пгт. Иванков, Рекреационная зона р. Тетерев

Западная Украина

Луцк, Центральный пляж, р. Стир

Луцк, пляж "Теремной", г. Сапалаевка

Ковель, рекреационная зона, p. Турия водохранилище

Ковель, городской пляж

с. Соловичи, оз. Велище

Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд

Черновцы, Городской пляж, р. Прут

Ковель, рекреационная зона, p. Турия, водохранилище

Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица

Мукачево, Парк Победы, р. Латорица

Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица

Центральная Украина

Винница, пляж "Химик"

Винница, пляж "Гонты"

Винница, пляж Центральный

Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"

Коростень, рекреационная зона, вул. Древлянська

г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"

пгт. Куйбышево, рекреационная зона, p. Уборть

с. Пидлубы, р. Уборть

Кропивницкий, городской сад

Кировоградская обл, Обозновское водохранилище

с. Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р. Путиловка

с. Обарив, Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест"

с. Кустин, Ровенский р-н, пляж КЗ ДСОК "Электроник-Ровно", р. Горынь

Ровно, оз. Басив Угол, городской пляж

Черкассы, Пляж "Митницкий"

Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла

Горишние Плавни, залив Барбара

г. Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, p. Дохно

с. Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно

Юго-Восточная Украина

г. Новомосковск, Детский пляж

Северодонецк, городской парк, озеро Парковое

Северодонецк, городской пляж, оз. Чистое

пгт. Сиротине, Луганская область озеро Кривенькое

Черноморск, городской пляж

Черноморск, пляж бо Дружба

Черноморск, бо Сокол

пгт. Затока, Рекреационная зона пгт. Затока, Центральный район

Южный Санаторий-профилакторий "Портовик"

Запорожье, Общественный пляж "Центральный"

Запорожье, Общественный пляж "Правый берег"

Кременная, зона рекреации, р.Красная

Балаклея, детский пляж, р. Балаклейка

Балаклея, городской пляж, р. Ляхивка

Ранее сообщалось, что в Киеве полностью готово к эксплуатации 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. "В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.