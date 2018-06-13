В Харькове преступники взорвали банкомат и похитили деньги

Утром в среду неизвестные взорвали банкомат "Ощадбанка" на ул. Краснодарской в Харькове и забрали из него деньги.

Как сообщили в полиции, информация о происшествии поступила в Немышлянский ОП города около 04.00.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что Нацбанк позволил проводить валютно-обменные операции через платежные устройства - терминалы и банкоматы.

"После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличную иностранную валюту с использованием этих устройств", - говорится в постановлении НБУ №63, часть которого вступит в силу с отсрочкой в полгода. Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года.