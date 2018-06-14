Филарет заявил о будущем переходе Киево-Печерской лавры к УПЦ (КП)

Патриарх канонически непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что в будущем Киево-Печерская лавра будет передана УПЦ.

Об этом Филарет рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если в Украине будет одна поместная православная церковь, а вторая будет русской, то неестественно, чтобы украинские святыни принадлежали русской церкви. Неестественно и незаконно", - сказал отметив, что это​ "в свое время" и Киево-Печерская, и Почаевская лавры перейдут к УПЦ КП.

Сейчас украинские лавры - Почаевская и Киево-Печерская - подчинены Украинской православной церкви Московского патриархата, которая является автономией в составе Русской православной церкви По словам Филарета, если УПЦ КП не станет автокефалией, это будет значить, что "Москва победила Вселенского патриарха, и она (РПЦ) является самой влиятельной церковью".

В апреле президент Украины Петр Порошенко анонсировал официальное начало процедуры Константинопольским патриархатом предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). В УПЦ МП выступили с критикой инициативы украинских властей.

Как ожидается, решение о возможности получения автокефалии для Украинской православной церкви может быть принято в Константинополе к 1030-летию крещения Киевской Руси, то есть до 28 июля 2018 года.

