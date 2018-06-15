Послы G7 поражены качеством подготовки парамедиков тренингового центра - Богомолец

Украина представила послам стран Большой семерки и дипломатам из Литвы, Польши и Южной Кореи Учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, который по стандартам НАТО готовит парамедиков среди сотрудников правоохранительных органов, спасателей и пожарных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и инициатор создания тренингового центра Ольга Богомолец.

"Дипломаты были поражены масштабом и качеством подготовки личного состава, который способен как защищать, так и спасать людей в мирных и боевых условиях. По их словам, Украина за последние несколько лет сделала гигантский шаг вперед по укреплению обороноспособности и подготовки военно-медицинских кадров", - рассказала парламентарий.

Богомолец напомнила, что идея создания тренингового центра для парамедиков появилась несколько лет назад во время презентации обороноспособности Нацгвардии Украины.

"Презентация тренингового центра для тренеров-парамедиков, инициатором создания которого я стала несколько лет назад, состоялась в рамках масштабной презентации обороноспособности Национальной гвардии Украины. Послам было продемонстрировано мобильный командный пункт, инновационную технику, танки, вертолеты, машины, квадрокоптер - большинство техники украинского производства. Кроме того, дипломаты стали свидетелями учений по проведению спецоперации, во время которой проходила эвакуация "раненых", - констатировала депутат.

Она подчеркнула, что опыт, приобретенный Украиной во время войны в Донбассе, очень заинтересовал иностранных специалистов.

"Сегодня опыт, приобретенный Украиной во время войны, вызывает большой интерес со стороны иностранных специалистов, которые готовы перенимать его, а потому дипломаты активно интересовались ходом подготовки наших специалистов, а некоторые даже самостоятельно учились пользоваться оружием", - отметила председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, послы стран Большой семерки готовы в дальнейшем поддерживать Украину в политическом и дипломатическом плане.

"Послы стран G7 выразили Украине свою безоговорочную поддержку и готовность и в дальнейшем поддерживать ее в политическом и дипломатическом плане, а также в сфере военно-технического сотрудничества", - отметила нардеп.