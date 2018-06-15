В Укргидрометцентре сообщили, какую погоду в Киеве ждать на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье — 16-17 июня, температура воздуха днем не превысит 27 градусов со знаком плюс.

В столице на выходных ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По его данным, 16-17 июня днем температура составит 25… 27 градусов, а ночью — 15… 17.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook написала, что в городе "в субботу будет преобладать солнце, вероятность локальных периодических грозовых дождей порядка 40-50 процентов, в воскресенье вероятность дождей увеличится".

Напомним, 14 июня в Киеве бушевала стихия — был сильный дождь с грозой и ветром, некоторые улицы залила вода. Фото и видео, на которых запечатлены последствия непогоды, можно посмотреть здесь.