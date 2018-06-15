В Ивано-Франковске мэр приказал освятить дворец Потоцких после выступления эпатажных музыкантов

Ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких − из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива "Хамерман знищує віруси".

"После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил В.Гайдару (глава коммунального предприятия, которое управляет зданием – "Главред") освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд имени Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов?" - написал Марцинкив в соцсети Facebook и прикрепил фотоснимок с выступления коллектива.

К слову, группа "Хамерман знищує віруси" выступала во дворце магнатов Потоцких в рамках фестиваля "Porto Franko".

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр города на Западной Украине отличился страстным антисемитским выступлением.