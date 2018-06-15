СБУ задержала еще одного организатора "убийства" Бабченко

Служба безопасности Украины задержала еще одного подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

По его словам, гражданин "Т" общался непосредственно с подозреваемым в организации "убийства" Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

"В ходе операции гражданин "Т" был не только установлен, но и задержан", - сказал Тиводар, отметив, что указанному "Т" сообщено о подозрении и в причастности к подготовке терактов в Украине.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.