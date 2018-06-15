СБУ обнародовала разговоры подозреваемых в организации "убийства" Бабченко

15 июня 2018, 18:52

На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке автоматов Калашникова.

Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров бизнесмена Бориса Германа, подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, с "неизвестным свидетелем"".

Замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар привел фрагменты разговора Германа и "неизвестного свидетеля", которые, как утверждают в СБУ, "обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне", сообщает "Украинская правда@.

"Свидетель" сказал Герману, что есть человек, который готов убить журналиста, "но сложность в том, что Бабченко все время находится дома и очень редко ходит на работу". Далее он предложил убить журналиста дома.

Тиводар заявил, что впоследствии они обсуждали, как можно купить оружие из зоны конфликта на востоке Украины.

"На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке автоматов Калашникова стоимостью "300 штук", - сказали в СБУ. На вопрос: "Кто покупатель? Русские?", звучит: "Да", - заявил Тиводар. 

В ходе беседы также упоминается о том, что одна "игла" (ПЗРК ИГЛА) стоит 150. Также "свидетель" вспоминает о том, что у него есть четыре "Фагота" (ПТРК).

"На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя русским резидентом в Украине", - сказал замначальника ГСУ СБУ.

Тиводар также утверждает, что решение о передаче средств "осуществлялось на уровне высшего политического руководства России". По его словам, сам Герман "четко определяет свои функции, как кассира".

Ранее Тиводар заявил, что СБУ задержала еще одного подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, гражданин "Т" общался непосредственно с подозреваемым в организации "убийства" Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СБУ Аркадий Бабченко Богдан Тиводар
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять