Богомолец вручила народные награды "ангелам в белых халатах"

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец рассказала три истории о героических врачах и вручила им награды.

"Еще школьницей, в 9-10 классе она начала работать в больнице санитаркой. Первое повышение по службе получила, когда училась в медицинском университете - с 3-го курса работала медицинской сестрой в реанимации новорожденных детской клинической больницы №14 (Охматдет). Когда она закончила обучение и стала врачом, на этом не остановилась - усвоила еще ультразвуковую диагностику и мануальную терапию. Теперь она работает семейным врачом и обслуживает население сел: Ивановка, Богатырка, Кривец, Полковничье, Острая Могила, Любчи Ставищенского района Киевской области. В общем - 4200 человек. За время работы в должности заведующего амбулатории ЗПСМ с. Ивановка на средства меценатов приобрела оборудования и медицинской аппаратуры для своей амбулатории на сумму более семисот тысяч гривен! Это врач семейной медицины - Людмила Рассказова", - написала она в Facebook.

Вторая история, которую рассказала Ольга Богомолец, - о военном медике Эдуарде Светличном.

"Загорелое лицо, сильные руки. Военный медик, который не только учит слушателей "Украинской военно-медицинской академии", а сочетает теорию с практикой и усиливает работу военных мобильных госпиталей (ВМГ). Он с 2014 года во время ротации выполнял обязанности хирурга и специалиста по ультразвуковой диагностике в 66 ВМГ. Впервые ввел в повседневную практику методику экстренного ультразвукового обследования раненых и травмированных по международному стандарту. Было сделано 1430 ультразвуковых обследований военнослужащим, 75 оперативных вмешательств. Он не только спасает жизнь, а действительно знает все, что нужно для сохранения жизни там - на войне ", - подчеркнула народный депутат.

История третья, которую она рассказала, касалась сестер-двойняшек, которые отметились, вынося раненых с передовой.

"Хрупкие сестры-двойняшки из многодетной семьи из села Рудня Броварского района. Мамы замечательных маленьких мальчиков - Даниила и Егора. С 2014 года были призваны на фронт в 72 механизированную бригаду. Вита Луст имела позывной "Манюня", а Наталья Луст отзывалась на позывной "Дюймовочка". Глядя на них, трудно поверить, что рискуя собственной жизнью, на своих плечах они выносили раненых бойцов из-под пуль", - констатировала председатель Комитета по вопросам здравоохранения.

Народный депутат назвала медиков, чьи истории рассказала, настоящими героями, которые ежедневными делами меняют мир к лучшему.

"Сегодня вместе с общественными организациями имела честь наградить наших ангелов в белых халатах народными наградами - "За милосердие и заботу" и "Сила милосердия". Эти награды - благодарность украинских граждан украинским медикам. Государство - это мы с вами, и каждый из тех, кто рядом с нами борется за жизнь и здоровье других людей, должен почувствовать нашу благодарность и поддержку. Низкий поклон всем тем, кто в наше циничное и жестокое время не утратил человеческий облик и сохранил в себе доброту, человечность и сострадание к другим", - резюмировала Богомолец.