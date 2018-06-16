В Тернополе депутаты попросили не продавать на праздники трусы и лифчики

Депутаты Тернопольского горсовета на 25-й сессии рекомендовали местным предпринимателям, которые занимаются продажей нижнего белья, не продавать свои товары в государственные праздники.

"Зеленые праздники относятся к большим государственным праздникам. Иду я по улице 15 апреля, мимо рынка. Восемь киосков открыты, трусы продают, еще лифчики. Кто-то еще рыбные снасти предлагает. Я еще понимаю, если бы хлеб продавали. А то женщина трусы предлагает на религиозный праздник. Ну, это уже перегиб. Поэтому у меня такое обращение, чтобы владельцев рынков предупредили, чтобы по большим праздникам таких товаров не продавали", - цитирует "20 минут" депутата-священника от "Батькивщины" Владимира Грынду.

Предложение развеселило присутствующих в сессионном зале, но все равно нашло поддержку 25 депутатов.

Мэр города Сергей Надал пообещал, что обратится к управлению торговли, быта и защиты прав потребителей с просьбой рекомендовать торговым заведениям не работать во время государственных религиозных праздников.

Напомним, депутаты горсовета Тернополя вынесли постановление о подъеме красно-черного флага, который является символом ОУН-УПА, вместе с государственным флагом Украины на государственных зданиях и коммунальных учреждениях во время всех торжественных и праздничных мероприятий.