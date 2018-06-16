Стало известно, почему боевики закрыли один из путей проезда на Донбасс

В Донецкой области в зоне проведения ООС был приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" на линии разграничения, поскольку террористы отказываются пропускать граждан на временно оккупированную территорию.

Люди, пытавшиеся пересечь линию соприкосновения, заявили о том, что боевики отказались их пропускать якобы из-за ремонта КПВВ, сообщает канал "112 Украина".

"Это влияет на работу других КПВВ, поскольку на них увеличивается нагрузка. Особенно ощутимый удар в этом контексте будет по КПВВ "Марьинка", потому что это самые активные два дорожно-транспортных коридора, которые находятся рядом", − заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По словам чиновника, украинская сторона не имеет никакой прямой связи с террористами по данному вопросу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в "серой зоне" под Волновахой боевики обстреляли автобус с пассажирами