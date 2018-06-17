ООС сообщила о наступлении боевиков и раненых военных

Всего в субботу российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз.
16 июня на Донбассе были ранены двое украинских военных.
"Во время боевых действий в прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненые безотлагательно эвакуированы в госпиталь", – пишет пресс-центр Операции объединенных сил.
Всего за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз применялось тяжелое вооружение.
В Луганской области отмечается частичное обострение обстановки в районах населенных пунктов Золотое и Новотошковское, а также вблизи Троицкого на Дебальцевском направлении.
На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником. Боевики использовали стрелковое оружие в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.
Сложной остается ситуация на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Водяное, Талаковка, Широкино и Лебединское.
"Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался захватить украинские передовые позиции. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага, ни клочка украинской земли не потеряно", – сообщили в пресс-центре.
По данным на 7 утра 17 июня, потерь нет.
По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.
Напомним, 15 июня на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 36 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.
Ранее стало известно, почему боевики закрыли один из путей проезда на Донбасс. Ситуация с перемещениями людей через линию разграничения крайне усложнилась.