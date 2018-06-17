"Марш равенства" в Киеве продлился 20 минут

"Марш равенства" в Киеве, организованный ЛГБТ-сообществом, финишировал на площади Льва Толстого в центре города.

Как передает "Интерфакса-Украина", шествие прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут.

Полиция пресекла семь попыток остановить движение колонны. Правоохранители не задерживали противников марша, а выводили их за пределы охраняемого периметра.

Шествие проходило под лозунгом "Страна свободная - будь собой!". По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Как рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, всего в акции приняли участие свыше 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что полиция задержала более полусотни человек, пытавшихся перекрыть движение согласованного с властями шествия за права ЛГБТ Марш равенства. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.



Призывы Европарламента к президенту Петру Порошенко, Кабмину и Раде присоединиться к "Маршу равенства" не помогли: за крайне редким исключением украинских чиновников на акции замечено не было. Зато на "Марш равенства" пришли представители Европарламента и иностранных государств.