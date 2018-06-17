Под Харьковом легковушка влетела в колонну велосипедистов, есть жертвы

В пгт Безлюдовка Харьковской области водитель автомобиля ВАЗ въехал в колонну велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков.

"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", - сообщили в полиции области.

Информация о ДТП внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Набережной улице в Луцке произошло ДТП с участием атобуса Нацгвардии и внедорожника.