"Убийство" Бабченко: СМИ раскрыли личность "гражданина Т". Фото

Издание Страна.ua опубликовало имя и фотографию одного из фигурирантов в деле о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко - "гражданина Т".

По данным издания, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, "гражданином Т" является Тарас Сельмашко.

Ранее замначальника Службы безопасности Украины Богдан Тиводар заявлял, что ведомству удалось задержать гражданина Украины, якобы проходившего учения в Ростове-на Дону, целью которых была "организация террористических акций", в том числе физическое устранение фигурантов так называемого списка Бабченко.

29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства. Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о существовании списка других жертв, убийство которых должно было привести к дестабилизации ситуации в Украине.