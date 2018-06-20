У Путина не смогли ответить, жив ли Сенцов

В ответ на просьбу журналистов подтвердить, что режиссер Олег Сенцов жив, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не получал информации об ухудшении его здоровья.

"Я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я вам ничего не могу сказать", - цитирует Пескова УНИАН.

Ранее 12 российских деятелей культуры попросили президента РФВладимира Путина помиловать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает (...) Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят украинского режиссера Олега Сенцова в Салехарде вдвоем.

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского", - заявила Москалькова.

В августе 2015 года режиссера, обвиненного в подготовке терактов в Крыму и акций по дестабилизации местных госорганов, осудили на 20 лет. В середине мая текущего года он объявил бессрочную голодовку.