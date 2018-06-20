В Одессе неисправный трамвай сорвался с горы и крушил все на своем пути: фото и видео

В Одессе на Балковской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.

Как сообщает Думская, водитель вез транспортное средство в депо для произведения ремонта, однако вагон сорвался с горы, снес опору электропередач и разбил легковой автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

"По невыясненным пока причинам вагон начал катиться назад, сбил опору, положил сеть. Пассажиров в нем не было", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Одесгорэлектротранса".

На месте инцидента ведутся восстановительные работы. Сообщается, что трамвай зацепил автомобиль "Форд", но водитель не пострадал.

"Трамвай старый, аккумуляторы давно не работают, и когда на линии пропадает подача электроэнергии, при неработающем аккумуляторе все системы трамвая отказывают", - сказал один из сотрудников "Одесгорэлектротранса".

Напомним, ранее в киевском трамвае металлический обломок тормозного диска пробил пол и ранил 80-летнюю пассажирку.