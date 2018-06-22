В Ивано-Франковске депутаты озаботились "пропагандой гомосексуализма в школах"

В Ивано-Франковске депутаты горсовета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Минобразовании Лилии Гриневич о недопустимости пропаганды гомосексуализма в системе образования Украины.

Обащение было опубликовано на очередной, XX сессии, сообщает местный портал "Курс" и публикует текст документа.

"Мы, депутаты Ивано-Франковского городского совета, с большим возмущением воспринимаем попытки навязывать украинскому обществу антиморальные нормы однополых пар в качестве проявления естественности и гуманизма. Пропаганда государством и отдельными политическими силами гомосексуализма, публичная демонстрация на парадах и попытки внедрить эти нормы в воспитание детей лишний раз будоражат украинское общество и усиливают градус общественного напряжения в стране.

По нашему глубокому убеждению, традиционная семья является основополагающей ячейкой общества.[…] Мы с большой тревогой воспринимаем попытки навязывать нашим детям во время их обучения в средней школе чужое национальному сознанию понятие о естественности однополых пар, формирования у наших детей мысли, что такие пары являются одной из разновидностей семьи. В частности, такие попытки осуществляются под видом преподавания предмета "Гражданское образование" и других учебников, по которым планируют обучать детей с 1 сентября 2018 года. […]

Навязывание детям взглядов о якобы "естественность" однополых пар является грехом перед Богом, противоречит Конституции и законодательству Украины, подрывает основы общественной морали, создает огромные риски как для будущего украинской семьи, так и украинского общества в целом", − говорится в обращении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мэр Ивано-Франковска возмутился из-за "навязывания гомосексуализма в школах".