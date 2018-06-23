Зима в июне. На закарпатском курорте выпал снег, фото

В субботу, 23 июня, в Закарпатской области на самом высокогорном горнолыжном курорте Украины — Драгобрат (расположен на высоте 1300-1700 метров над уровнем моря) выпал снег.

На Закарпатье деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.

"Столбик термометра здесь в данный момент (около восьми часов утра — Ред.) достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.