Потепление, сухо. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на начало недели

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник, 25 июня, температура воздуха может достигнуть 25 градусов со знаком плюс (24 числа ожидается до +21).

В первый рабочий день новой недели осадки не ожидаются, ночью температура составит +10… +12, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник, 26 числа, днем будет +24… +26, а ночью +13… +14 градусов, дожди не прогнозируются.

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.