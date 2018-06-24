Украине нельзя договариваться с Путиным один на один — ветеран разведки

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан считает, что об агрессии Украина не может говорить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным один на один, поскольку однозначно проиграет.

Международная коалиция и "нормандский формат" (наша страна, Германия, Франция, РФ — Ред.), каким бы неэффективным он ни был, должны действовать вместе с украинской стороной, рассказал эксперт "Апострофу".

"… если учесть, что Путин якобы начал чувствовать себя более оптимистично, учитывая раскол в Евросоюзе, трещину в трансатлантическом партнерстве, он, очевидно, подумал, что может и дальше реализовывать свою агрессивную экспансионистскую политику и давить на Украину", — отметил собеседник.

По его словам, "если Запад будет консолидированным и организованным — а все-таки эта консолидация, несмотря на проблемы и иногда экстравагантные заявления президента США Дональда Трампа, просматривается и в НАТО, и в ЕС, и в США — то политика сдерживания и принуждения Путина к миру сыграет свою роль".

"Но мы, учитывая принятие закона о национальной безопасности и действие других программ оборонного комплекса, должны укреплять свою обороноспособность по всем направлениям и по всему периметру границы нашей страны, чтобы не позволить Путину снова совершить какие-то агрессивные действия или провести масштабные военные операции", — подчеркнул генерал.

Ранее Василий Богдан выразил мнение, что Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских соглашений по Донбассу, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы 2019 года.