В Миргороде подросток обстрелял магазин из пистолета

В городе Миргород Полтавской области подросток стрелял по окнам строительного магазина из пневматического пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе областной Нацполиции.

"Владелец сообщил, что неизвестный подросток днем, возле помещения магазина "Строитель", осуществляет выстрелы из пистолета", - сказано в сообщении.

На место происшествия выехал наряд полиции. Парня задержали, а оружие изъяли. "17-летний местный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета ПМ, но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался", - отметили в полиции.

Составилен админпротокол по статье 174 КУоАП (Стрельба из пневматического оружия в населенном пункте и в не отведенных для этого местах).

Ранее сообщалось, что владелец одного из киевских ресторанов расстрелял троих посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. 60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Владелец заведения задержан, свою вину он признал.