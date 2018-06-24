Поджог дома нардепа БПП: депутат рассказал об угрозах в свой адрес

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Спиваковский, в доме которого в ночь на 24 июня произошел пожар, рассказал, что неделю назад получал угрозы в свой адрес.

"Пока экспертиза склоняется к тому, что это поджог, - по характеру возгорания. Речь идет о том, что это было очень активное вещество, потому что оно прожгло насквозь крышу дома. Там что-то было мощное", - цитирует Спиваковского "Укринформ".

Сам депутат с супругой во время возгорания находились дома.

"Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был (в помещении. - Прим.). Дышать нечем было", - рассказал он, добавив, что уже обратился в СБУ относительно причин поджога.

В ночь на воскресенье, 24 июня, в Херсоне загорелся дом народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Спиваковского.

"Сегодня ночью в 2.51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

В 3.40 возгорание ликвидировали, никто не пострадал. По информации Depo.ua, дом подожгли из ракетницы.