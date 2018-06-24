Пророссийские террористы напуганы новым главой Донецкой ОВГА

Назначение новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця не предвещает ничего хорошего для "ДНР".

Об этом заявил "глава" так называемого "комитета Народного совета "ДНР" по "конституционному законодательству и государственному строительству" Владимир Бидевка, сообщают "РИА Новости".

"Смена руководителя так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на Александра Куця ничего хорошего не предвещает, причем для всех жителей Донбасса", – убежден Бидевка.

Он считает, что решение назначить председателем Донецкой области бывшего сотрудника СБУ якобы было принято неспроста.

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Напомним, 22 июня вместо уволенного с этой должности Павла Жебривского главой ДОВГА назначили руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях генерала Александра Куця.