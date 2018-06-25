На Донбассе шли активные боевые действия: названы потери воинов ООС

В воскресенье, 24 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 22 раза открывали огонь по украинским воинам, в частности, десять раз били из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

Защитники Украины не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, в результате активных боевых действий один наш воин погиб, а четыре — получили ранения.

"Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра... Зафиксирован также огонь из танка и БМП", — отмечается в сообщении.

На Луганском направлении боевые действия шли у Крымского, там враги применяли по позициям наших воинов из 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия, а возле Луганского и Новозвановки били из гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки. На Мариупольском горячее всего было в Водяном, там российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артсистем.

Ранее волонтер Роман Доник писал, что на Донбассе в районе ООС украинские воины 21 июня ранили двух командиров батальонов "9 отдельного мотострелкового полка" самопровозглашенной "ДНР". Узнать больше об инциденте можно здесь.