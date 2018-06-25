Порошенко под ником Peter Lions: что писал президент в соцсети о Тимошенко

25 июня 2018, 19:48

Журналист отмечает, что гарант троллит своего оппонента тактично, ведь в будущем, возможно, придется договариваться.

Peter Lions в соцсети старался атаковать Тимошенко тактично

Журналист Александр Дубинский, который утверждает, что страницу в Facebook по ником Peter Lions ведет лично Петр Порошенко, проанализировал перепосты с данного аккаунта с упоминанием лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

На ресурсе dubinsky.pro он опубликовал аналитику, в которой обвинил гаранта в "порохоботстве".

По словам Дубинского, в друзьях у Peter Lions состоят 328 депутатов, политтехнологов, бизнесменов и экспертов. Эти так называемые лидеры общественного мнения пристально следили за страницей "вождя" и многую информацию воспринимали, как руководство к действию.

Журналист констатирует, что отношения Порошенко и Тимошенко никогда не были гладкими, однако открытой вражды между политиками не было. Поэтому первое упоминание о лидере "Батькивщины" на странице президента весьма ллояльное. Речь идет о нашумевшей встрече Порошенко с Фирташем в Вене.

"Цель этой публикации, скорее, не очернить Тимошенко, а сделать комплимент - мол, это не Порошенко договаривался "против нее" в Вене. Таковой была позиция Фирташа, который не хочет попасть под суд США, потому "честно" рассказывает о том, как он завалил карьеру проамериканского политика Тимошенко", - считает Дубинский.

Следующая публикация также не носила ярко выраженного негатива по отношению к Тимошенко. Здесь президент иронично "порохоботствует", лайкая картинки, где другие политики вместо него якобы выступают с трибуны ООН.

Затем Порошенко заходит чуть дальше и делает перепост статьи якобы известного журналиста Александра Сусленского, который указывает на несметное богатство Тимошенко, отбеливая тем самым офшорный скандал президента.

Не оставляет без внимания Peter Lions и скандал между главой Радикальной партии Олегом Ляшко и Тимошенко из-за ее связей с Москвой, за что ляшковцы прозвали ее "московской зозулей".

В целом, подчеркивает Дубинский, тесизы гаранта относительно Тимошенко на его личной странице просматриваются довольно четко: воровка газа, теневой миллионер, лжец, манипулятор, агент Кремля.

Журналист констатирует, что уровень нападок автора страницы Peter Lions на лидера "Батькивщины" весьма примитивен. По его мнению, данную тенденцию легко объяснить, поскольку Порошенко допускает, что Тимошенко может выиграть выборы, а значит с ней в обозримом будущем необходимо будет договариваться.

Напомним, ранее генеральный продюсер крымско-татарского телеканала ATR, журналист Кристина Бондаренко заявляла, что президент Петр Порошенко под псевдонимом Peter Lions писал комментарии под нелицеприятными по отношению к нему постами.

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соцсети Петр Порошенко Юлия Тимошенко Александр Дубинский Peter Lions
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