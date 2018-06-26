Вступительная кампания-2018 в Украине: обнародован график и правила

Министерство образования и науки Украины обнародовало график вступительной кампании-2018.

Все желающие поступить в высшие учебные заведения страны могут со 2 июля создавать электронные кабинеты поступающих, именно через них начнут принимать заявления – с 12 и до 26 июля. Сейчас профильное ведомство проводит тестирование системы регистрации абитуриентов.

Читайте также Гриневич пообещала 30% надбавку для учителей украинского языка в школах нацменьшинств

Общие рейтинги будут обнародованы уже 1 августа, а 7 августа зачислят бюджетников и не позднее, чем 30 сентября – всех, кто решит пойти на контракт.

Правила приема в вузы-2018 в Украине

Из нововведений – поступающие сами должны будут высчитать свою среднюю оценку аттестата. Кроме того, личный кабинет нельзя регистрировать на почту запрещенных в Украине российских ресурсов.

Во сколько вузов можно подавать документы в 2018 году в Украине

По новым правилам, в этом году можно будет подать не больше 7 заявлений в высшие учебные заведения страны – причем на 4 специальности.

Напомним, ранее был обнародован топ-21 лучших вузов Украины. Легендарный КПИ не сдает лидерских позиций уже на протяжении многих лет.