Масштабное ДТП с участием маршрутки под Ровно: четверо погибших, девять пострадавших

Неподалеку от города Сарны Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием рейсового микроавтобуса с пассажирами, в результате которого погибли четыре человека, девять получили травмы.

Как сообщили в полиции области, смертельное ДТП произошло около 19 часов на трассе Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Орловка Сарненского района.

По предварительным данным, водитель легковушки Mercedes-Benz на иностранной регистрации, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил маршрутное такси сообщением Киев-Ковель. Во время столкновения авто вылетели на полосу встречного движения и врезались в автоцистерну.

Правоохранители сообщили, что на месте аварии погибли три человека, затем еще один пострадавший умер в больнице. С травмами госпитализировали девять пассажиров.

"Трое погибли на месте и один - в реанимации. По пострадавшим: двое в реанимации, двое в травматологии, остальные - в процессе обследования" – цитирует UA: Ровно главного врача Сарненской ЦРБ Василия Иванчука.

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