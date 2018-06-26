"Путин х** отдаст": Макаревич сравнил Крым с уставшим материалом

При правлении президента России Владимира Путина Крым вряд ли окажется под контролем украинских властей.

Такое мнение выразил российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

"Я думаю, что участие наше в Донецке и Луганске будет увядать, увядать и так незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым Путин х** отдаст, конечно. К сожалению, это так", - сказал Макаревич.

По мнению музыканта, тема "крымнаш" изрядно надоела самим россиянам.

"Есть такое понятие в физике - усталость материала. Нельзя об одном и том же на одной и той же истерической ноте талдычить 4 года. Это перестает работать. Просто, организм начинает от этого защищаться как от мухи надоедливой", - отметил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может вернуть себе Крым благодаря давлению международного сообщества на Россию.

"Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть", - сказал Кравчук.