"Слава Украине – Героям Слава!". На Закарпатье осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

В понедельник, 25 июня, на горе Керек у города Берегово Закарпатской области неизвестные осквернили крест, который является самым большим в Европе символом единения украинцев и венгров.

При этом вандалы краской написали на монументе "Слава Украине - Героям Слава!", а на самом основании креста нарисован красно-черный флаг УПА, сообщает golos.ua.

Отметим, что крест был установлен в 2001 году по случаю 2000-летия со дня Рождества Христова в день Святых Петра и Павла.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе неизвестные разбили памятник герою АТО.