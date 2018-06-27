Адвокат Сенцова опроверг информацию о попытке приобретения его подзащитным взрывчатки

Адвокат Дмитрий Динзе, которые защищает в суде украинского политзаключенного Олега Сенцова, опроверг заявления о том, что якобы его подзащитный хотел приобрести взрывчатку.

Динзе написал об этом в своем Facebook.

"Сегодня муссируется, что некий "мужчина в военной форме" обвинил Олега Сенцова в желании приобрести у него взрывчатку. Доказательств конечно никаких, даже свое ФИО не раскрывает. Это конечно полный бред, так как по материалам уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще приобретать, что-либо запрещённое", — сообщил Динзе.

Динзе отметил, что выступивший на конференции "военный" скорее всего просто перепутал Сенцова с другим человеком - с Алексеем Чирнием, который как раз и обвинялся в незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

"Мне кажется "человек в военной форме" перепутал Олега с Чирнием, который как раз и был обвинен в приобретении взрывчатки, при этом это документально зафиксированный факт. Чирний, как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки", — отметил Динзе.

26 июня в Киеве прошла конференция ОБСЕ по свободе слова в Украине, во время которой на сцену вышел мужчина в украинской военной форме и заявил, что лично перевозил взрывчатку для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в аннексированном Крыму.

В августе 2015 года режиссера, обвиненного в подготовке терактов в Крыму и акций по дестабилизации местных госорганов, осудили на 20 лет. В середине мая текущего года он объявил бессрочную голодовку.