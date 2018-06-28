В Украине из-за непогоды остались без электричества более 140 населенных пунктов

В ночь на четверг, 28 июня, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в пяти областях обесточены 144 населенных пункта.

Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Полтавской области обесточены 58 населенных пунктов, в Днепропетровской — 52, в Киевской — 28, в Кировоградской — три и в Запорожской также три. Бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.