Синоптики предупредили о непогоде в Украине: грозы, град, шквалы

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу, 29 июня, в нашей стране, кроме восточных областей и Приазовья, днем будут грозы.

В отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", — отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 июня в Украине из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в пяти областях были обесточены 144 населенных пункта. Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач.