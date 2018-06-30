Синоптики спрогнозировали, в каких областях Украины будут грозы, сильные дожди и град

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 30 июня, в северных, большинстве центральных регионов и в Одесской области будут сильные дожди и грозы.

Местами в нашей стране ожидаются град и шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"29 июня — 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, 29 июня и Николаевской областей преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине 28-29 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в семи областях были обесточены 204 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.