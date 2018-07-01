Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве ощутимо потеплеет

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 4 июля, днем температура воздуха прогреется до 27 градусов со знаком плюс (1 числа ожидается до +18).

В понедельник, 2 июля, в столице днем будет +16… +18, а ночью +9… +11, возможен слабый дождь, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков во вторник днем и ночью будет немного теплее — 19… 21, 11… 13 градусов со знаком плюс соответственно, также прогнозируется дождь.

Ранее сообщалось, что в Украине 29-30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, порывы ветра) в десяти областях были обесточены 384 населенных пункта, к восстановлению электроснабжения привлекали бригады облэнерго.