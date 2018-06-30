"Поражает любые корабли". Военный эксперт рассказал о создании мощной украинской ракеты

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак сообщил о разработке в Украине мощного наземного средства береговой охраны.

По мнению военного эксперта, разработка новой противокорабельной крылатой ракеты может стать для Украины серьезным аргументом в споре с Россией на Азовском море.

"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, она может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону", — рассказал Бадрак "Апострофу".

По его данным, прошли довольно успешные стрельбы и вскоре ожидаются государственные испытания нового оружия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конструкторы "Южного" разрабатывают новое супероружие.