Скончался депутат трех созывов Рады

Ушел из жизни народный депутат трех созывов Владимир Заплатинский.

Об этом пишут "Николаевские новости".

Заплатинский скончался в киевской больнице "Феофания" на 67-ом году жизни в субботу, 30 июня. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

Владимир Заплатинский был генеральным директором николаевского ПО имени С. М. Кирова, а также главой ОАО "Эвис".

Ранее сообщалось, что в Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула - Сергей Маркаев.