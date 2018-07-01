Пассажиры выпрыгивали из окон: под Ивано-Франковском электричка загорелась на ходу

В городе Коломыя Ивано-Франковской области на ходу загорелся пригородный пассажирский поезд.

Как сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook, один вагон выгорел полностью. Пассажирам пришлось выпрыгивать из окон, так как весь состав окутало черным дымом. На место ДТП были прибыли сотрудники ГСЧС и скорая.

"Пригородный поезд на три вагона загорелся на переезде в районе улиц Галицкий путьи Коломыйская. Из поезда шел черный дым. Пассажиры выпрыгивали из окон, выбегали из дверей – все спасались, как могли. На месте работали сотрудники ГСЧС, бригады скорой помощи и спасатели. Пока неизвестно, что могло стать причиной возгорания", - сказано в сообщении.

Никто из пассажиров серьезно не пострадал, пожар потушили.



Ранее сообщалось, что в Индии жертвами ДТП с автобусом стали 44 человека.

Трагедия произошла в воскресенье, 1 июля, в горном штате Уттаракханд на севере страны, где автобус с пассажирами рухнул в пропасть.